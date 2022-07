Formule 1-topman Domenicali looft fans vanwege respect richting Hamilton

Vorige week was er het nodige te doen om het gedrag van Britse fans op Silverstone, die Max Verstappen flink uitjouwden. Afgelopen vrijdag vielen juist Nederlandse supporters op, die lieten blijken dat ze het maar wat mooi vonden dat Hamilton crashte tijdens de kwalificatie.

Massaal boegeroep bleef uit na Hamiltons derde plek, zijn derde op rij. Tot tevredenheid van Domenicali. „De hele top-3 werd toegejuicht door de fans”, aldus de Italiaan. „Dat laat zien dat de coureurs het respect krijgen dat ze verdienen.”

De Formule 1-top zit wel in zijn maag met de verschillende meldingen op sociale media van, met name, vrouwen die zich eerder in het weekeinde onheus bejegend voelden. Het management noemt de onder meer seksistische en homofobe uitingen ’onaanvaardbaar’.

Red Bull-teambaas Christian Horner kwam ook met een statement: „We zijn geschokt om te horen dat er incidenten zijn geweest en er sprake is geweest van beledigend gedrag. We hopen dat de autoriteiten dit snel oplossen, want hier is geen plaats voor in de racerij of de samenleving als geheel. We hechten veel waarde aan inclusie en willen een veilige ruimte voor fans om van onze sport te genieten.”

Tijd voor daden

Hamilton herhaalde dat het tijd is voor daden en dat er meer moet worden gedaan om dit soort gedrag tegen te gaan. Verstappen reageerde desgevraagd ook: „Ik heb een paar schokkende dingen gelezen. Dit zou nooit moeten gebeuren, nergens. Eigenlijk zou ik dit niet eens moeten hoeven zeggen. Een normaal denkend mens zou toch moeten weten dat-ie zich niet zo moet gedragen.”

Verstappen vervolgt: „Misschien moet er meer beveiliging zijn, meer checks. Daarnaast is het zo dat mensen hier feesten en veel alcohol drinken. Dan kan je stomme dingen doen. Dat mag geen excuus zijn. Maar misschien kan dat ook gereguleerd worden. Soms is het ook tijd om naar bed te gaan.”