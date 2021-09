Premium Het beste van De Telegraaf

’Dankzij koning en onder militaire begeleiding weg’ Sofyan Amrabat met Marokko midden in coup Guinee: ’Vuurgevechten te horen’

„Als je ervoor kiest om voor een Afrikaans land te gaan spelen, weet je dat je voor verrassingen kunt komen te staan”, zegt Sofyan Amrabat, die met het Marokkaanse nationale voetbalelftal Guinee moest ontvluchten. Ⓒ AFP

Amsterdam - De wedstrijdbespreking in het spelershotel werd af en toe ruw verstoord door het geratel van automatische wapens in de straten van Conakry. Maar echt in gevaar kwam de Marokkaanse ploeg volgens Sofyan Amrabat (25) nooit. Toch haalden de middenvelder van Fiorentina en zijn ploeggenoten opgelucht adem toen zij de hoofdstad van Guinee verlieten en het spelersvliegtuig de grond aantikte in Rabat.