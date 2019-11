Teller op 102 bij weergaloos Ajax

Dusan Tadic en Quincy Promes vallen elkaar in de armen. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - In de beste wedstrijd van het seizoen bereikte Ajax een bijzondere mijlpaal. De treffers tegen het compleet dronken gespeelde FC Utrecht (4-0) waren Eredivisie-doelpunt 99, 100, 101 en 102 in 2019, waardoor Erik ten Hag in de voetsporen trad van Louis van Gaal.