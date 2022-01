Premium Het beste van De Telegraaf

Kregen ze een lichte tik, wat toegestaan is, of een serieuze slag, wat verboden is? Opschudding in paardensport: mishandelde jumpinglegende Ludger Beerbaum prijsbeesten op training?

Door Hans Jacobs Kopieer naar clipboard

Ludger Beerbaum in actie voor Berlin Eagles Ⓒ ANP/HH

Dé ruiter der springruiters van het voorbije decennium ligt onder vuur. Twee jaar onderzoek, met undercoverwerk op het stallencomplex van de Duitser Ludger Beerbaum (58), levert een op het eerste gezicht niet zo fraai beeld op. Een van de hamvragen: werden zijn prijsbeesten getoucheerd of gebarreerd? Ofwel: kregen ze een lichte tik, wat toegestaan is, of een serieuze slag, wat verboden is?