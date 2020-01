Guidetti hekelt houding volleybalsters Oranje: ’Ze zijn een beetje verwend’

Giovanni Guidetti Ⓒ EPA

LEUVEN - „De Nederlandse volleybalsters zijn een beetje verwend”, zegt Giovanni Guidetti, de coach van concurrent Turkije. „Als dit team in moeilijkheden is, zeggen de speelsters dat het aan de coach ligt. Ik heb geluk gehad omdat ik in mijn tijd succesvol was met Nederland. Als ik dat niet was geweest, hadden de speelsters me waarschijnlijk ook ontslagen, zoals ze dat deden met Gido Vermeulen en Jamie Morrison.”