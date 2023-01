Cody Gakpo met Liverpool in FA Cup nu wél langs Wolves

Liverpool, dat startte met Cody Gakpo, maar nog zonder de geblesseerde Virgil van Dijk speelde, kwam in Wolverhampton al vroeg op voorsprong. Harvey Elliott mocht ver komen met de bal en de 19-jarige aanvaller schoot van afstand raak in de 13e minuut.

In de tweede helft probeerde Wolverhampton net als in de eerste wedstrijd in Liverpool gelijk te maken. Vooral Raúl Jiménez kreeg een grote kans. Zijn kopbal werd maar net tegengehouden door Joe Gomez. Een kopbal van Matheus Cunha in de laatste minuut was niet hard genoeg.

Gakpo werd in de 66e minuut gewisseld bij Liverpool. Mohamed Salah kwam voor hem in de ploeg.