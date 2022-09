Premium Het beste van De Telegraaf

’Benieuwd wie hier tegen bestand is’ Fans bij US Open plaag voor opponenten Serena Williams

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Serena Williams balt haar vuist voor het uitzinnige publiek in het Arthur Ashe Stadium. Ⓒ Foto Getty Images

NEW YORK - Serena Williams heeft de US Open in haar greep. Na haar 7-6 (4), 2-6 en 6-2 overwinning op Anett Kontaveit, de nummer twee van de wereld, neemt de hype alleen nog maar extremere vormen aan. Bij sportzender ESPN gaat het al dagen bijna nergens anders meer over. Daar doet haar nederlaag in het dubbelspel niets aan af. Toeschouwersrecords sneuvelen avond na avond. Fans op het park vieren haar zeges alsof ze de hoofdprijs in de loterij hebben binnengesleept.