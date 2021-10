Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-international Bart Latuheru beoordeelt Oranje tegen Gibraltar Spelersrapport: ’Memphis weer een leider’

’Memphis Depay bewijst juist tegen dit soort amateurs, want dat zijn het, dat hij volwassen is geworden.’ Ⓒ RENE BOUWMAN

De weerstand is tegen landjes als Gibraltar minimaal en dan mag een coach alleen maar hopen dat zijn spelers de discipline bewaren. „Memphis Depay bewijst juist tegen dit soort amateurs, want dat zijn het, dat hij volwassen is geworden. Hij gaat niet forceren maar scoort en geeft assists”, zegt rapporteur Bart Latuheru.