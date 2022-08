Sport Kort: KNVB stelt eerste medewerker supporterszaken aan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

KNVB stelt eerste medewerker supporterszaken aan

14.56 uur: De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft voor het eerst een medewerker supporterszaken aangesteld. De KNVB wil daarmee alle zaken op dit vlak onderbrengen bij een specialist. De nieuwe medewerker onderhoudt onder meer het contact met de supporterscoördinatoren bij de clubs en het Supporterscollectief Nederland, waarbij een groot deel van de voetbalfans is aangesloten.

De bond heeft Niels Hilboesen, die jarenlang actief was binnen de supportersgeledingen van FC Groningen, aangesteld voor die nieuwe functie. Hij krijgt de opdracht om de banden tussen supporters, de clubs en de KNVB te verbeteren. „Zijn rol is gericht op het vertegenwoordigen van de supporters binnen de KNVB en daarbuiten”, aldus de KNVB. Hilboesen (43) treedt toe tot de expertgroep voetbal en veiligheid, waarin ook onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid zitten.

McEnroe selecteert Isner en De Minaur voor Laver Cup

13.13 uur: De Amerikaanse tennisser John Isner en de Australiër Alex de Minaur doen eind volgende maand mee aan het toernooi om de Laver Cup. Captain John McEnroe heeft ze geselecteerd voor Team Wereld, dat het tussen 23 en 25 september in The O2 in Londen opneemt tegen Team Europa.

Isner (37) was bij de vorige vier edities van de Laver Cup ook al van de partij. De Amerikaanse nummer 48 van de wereld hoopt het evenement voor het eerst te winnen. Vooralsnog ging de Laver Cup steeds naar het team van de Europese tennissers.

Isner en Laver Cup-debutant De Minaur, de mondiale nummer 20, vormen een team met de Amerikanen Taylor Fritz en Jack Sock, Diego Schwartzman uit Argentinië en de Canadees Félix Auger-Aliassime. Team Europa bestaat uit de grandslamkampioenen Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer en Andy Murray, aangevuld met Stefanos Tsitsipas en Casper Ruud. Björn Borg is de captain van de Europese ploeg.

Vermoeide Bol gaat voor tweede eindzege in Diamond League

12.19 uur: Femke Bol is naar eigen zeggen „een beetje moe”, maar ook heel gemotiveerd om net als vorig jaar het Diamond League-klassement van de 400 meter horden te winnen. De drievoudig Europees kampioene doet vrijdagavond in Lausanne mee aan haar favoriete onderdeel. „Ik heb de Diamond League vorig jaar gewonnen en dat wil ik nu heel graag nog een keer doen. Nog twee races te gaan dit seizoen, daar heb ik heel veel zin in”, zei de 22-jarige Amersfoortse op de persconferentie in de Zwitserse stad.

Bol leverde op de EK in München een unieke prestatie door als eerste vrouwelijke atleet zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden te winnen. Ze bezorgde de Nederlandse estafetteploeg ook het goud op de 4x400 meter.

„Dit was een unieke kans om voor de ’dubbel’ te gaan. Je weet nooit of ik dat in de toekomst nog een keer ga proberen, maar voor nu was het eenmalig. Op dit moment heb ik op de Olympische Spelen en de WK nog geen gouden medaille gepakt. Dat wil ik eerst doen voordat ik wellicht de ’dubbel’ nog eens ga proberen”, aldus Bol.

Ze bracht de afgelopen dagen vooral slapend door. „Ik heb goed geslapen en goed gegeten en ook iedere dag wel even bewogen om mijn lichaam ’wakker’ te houden. Ik ben een beetje moe, maar dat is normaal zo aan het einde van het seizoen. Ik voel me nog steeds goed en ben blij, dat helpt ook om de vermoeidheid in mijn benen minder te voelen. Het is een mentale kwestie. Ik moet gefocust blijven. Nog twee races, in Lausanne en Zürich, dan is het klaar.”

Bol deed dit jaar in de Diamond League drie keer mee aan een 400 meter horden en die won ze allemaal. Met 24 punten staat ze in het klassement op de tweede plaats achter Anna Rizjikova uit Oekraïne, die alle vijf wedstrijden liep en 29 punten heeft. De belangrijkste concurrente voor Bol in Lausanne is de Amerikaanse Dalilah Muhammad, de nummer 2 van de Olympische Spelen en nummer 3 van de WK van afgelopen maand in Eugene. Bol pakte vorig jaar in Tokio brons en op de WK zilver. Beide keren ging het goud naar de ongenaakbare Amerikaanse Sydney McLaughlin, die in Eugene met 50,68 seconden een wereldrecord liep. McLaughlin ontbreekt in Lausanne.

„Zij is een geweldige atlete, maar het motiveert me alleen maar meer om zelf nog beter te worden. De 400 meter horden is een puzzel, ik probeer samen met mijn coach voortdurend uit te zoeken hoe ik die het beste kan lopen”, aldus Bol. „Ik kom nu in het begin best dicht bij de horden uit, misschien ga ik wel proberen een stap minder te zetten.”

Badmintonners Piek en Tabeling uitgeschakeld op WK

09.52 uur: Het gemengde badmintonduo Selena Piek/Robin Tabeling is op de WK in Tokio in de achtste finales uitgeschakeld. Het thuisspelende koppel Yuta Watanabe/Arisa Higashino, als derde geplaatst, was met 21-12 21-19 te sterk in een partij die 40 minuten duurde.

Zeker in de eerste game waren de Japanners te sterk voor het Nederlandse koppel, dat twintigste staat op de wereldranglijst. In de tweede game pakten Piek en Tabeling halverwege een voorsprong en hielden die richting het einde nog af en toe vast, maar Watanabe en Higashino trokken de wedstrijd alsnog naar zich toe.

Piek en Tabeling waren de enige Nederlanders die donderdag nog in actie kwamen op de WK, die tot en met zondag duren.

Ten Hag met Manchester United in League Cup tegen Aston Villa

07.36 uur: Trainer Erik ten Hag neemt het met Manchester United in het toernooi om de League Cup op tegen Aston Villa. Bij de loting voor de derde ronde werden de ’Mancunians’ gekoppeld aan de ploeg van manager Steven Gerrard. De ploeg van Ten Hag speelt in november thuis.

Manchester United en Aston Villa nemen het dan in korte tijd twee keer tegen elkaar op. Op 5 november treffen de clubs elkaar voor de Premier League in Birmingham, enkele dagen later staan Manchester United en Aston Villa in het tweede Engelse bekertoernooi op Old Trafford wederom tegenover elkaar.

Het meest opvallende affiche van de derde ronde van de League Cup is Manchester City - Chelsea. Titelverdediger Liverpool, dat Chelsea vorig seizoen in de finale via strafschoppen versloeg, speelt op het eigen Anfield tegen Derby County, dat uitkomt op het derde niveau (League One). Arsenal, de huidige koploper van de Premier League, werd gekoppeld aan Brighton & Hove Albion. Tottenham Hotspur treft Nottingham Forest.