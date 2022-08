Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Ten Hag met Manchester United in League Cup tegen Aston Villa

07.36 uur: Trainer Erik ten Hag neemt het met Manchester United in het toernooi om de League Cup op tegen Aston Villa. Bij de loting voor de derde ronde werden de 'Mancunians' gekoppeld aan de ploeg van manager Steven Gerrard. De ploeg van Ten Hag speelt in november thuis.

Manchester United en Aston Villa nemen het dan in korte tijd twee keer tegen elkaar op. Op 5 november treffen de clubs elkaar voor de Premier League in Birmingham, enkele dagen later staan Manchester United en Aston Villa in het tweede Engelse bekertoernooi op Old Trafford wederom tegenover elkaar.

Het meest opvallende affiche van de derde ronde van de League Cup is Manchester City - Chelsea. Titelverdediger Liverpool, dat Chelsea vorig seizoen in de finale via strafschoppen versloeg, speelt op het eigen Anfield tegen Derby County, dat uitkomt op het derde niveau (League One). Arsenal, de huidige koploper van de Premier League, werd gekoppeld aan Brighton & Hove Albion. Tottenham Hotspur treft Nottingham Forest.