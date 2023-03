Ibrahimovic kroont zich op 41-jarige leeftijd tot oudste doelpuntenmaker in Serie A

Costacurta, die vrijwel zijn hele carrière voor AC Milan speelde, was 41 jaar en 25 dagen oud toen hij op 19 mei 2007 scoorde. Dat deed de verdediger opvallend genoeg ook uit een penalty tegen Udinese.

Ibrahimovic maakte onlangs zijn rentree na een zware knieblessure. De oud-Ajacied had tegen Udinese voor het eerst dit seizoen een basisplaats en droeg ook de aanvoerdersband. Ibrahimovic miste kort voor rust in eerste instantie een strafschop, maar hij mocht opnieuw aanleggen omdat een speler van Udinese te vroeg was komen inlopen. In tweede instantie wist hij doelman Marco Silvestri wel te passeren.

Kort daarna zette Beto de thuisclub echter opnieuw op voorsprong. Kingsley Ehizibue, oud-speler van PEC Zwolle, tekende voor de 3-1. Trainer Andrea Sottil van Udinese bekeek de tweede helft vanaf de tribune. Sottil was met rood weggestuurd omdat hij heftig protesteerde toen Ibrahimovic zijn gemiste strafschop mocht overnemen.

SPANJE: Atletico Madrid wint met Depay eenvoudig van Valencia

Atletico Madrid heeft de thuiswedstrijd tegen het laaggeklasseerde Valencia eenvoudig gewonnen. In het Metropolitano Stadion in de Spaanse hoofdstad zegevierde de ploeg van trainer Diego Simeone met 3-0. Atletico staat door de zege stevig op de derde plaats in La Liga. De achterstand op koploper FC Barcelona, dat zondag de Clásico speelt tegen Real Madrid, bedraagt veertien punten. Real heeft vijf punten meer dan Atletico.

Memphis Depay kreeg in de 18e minuut de eerste grote kans op een treffer. De Oranje-international kopte de bal via een stuit over het doel. Een paar minuten later maakte Antoine Griezmann op aangeven van Marcos Llorente de openingstreffer.

Valencia, dat begon met Justin Kluivert in de ploeg, dacht op 1-1 te komen uit een snelle aanval na balverlies van Atletico. Na ingrijpen van de VAR ging het doelpunt van Hugo Duro echter niet door. Dimitri Foulquier had daarvoor op de hiel van Depay getrapt, die daarbij zijn schoen was verloren.

In de tweede helft zorgde Yannick Carrasco na een combinatie met Rodrigo De Paul voor de tweede treffer van de thuisploeg. De net ingevallen Thomas Lemar maakte er op aangeven van de voor Depay in het veld gekomen Alvaro Morata tekende zelfs nog voor de 3-0.

