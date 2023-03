Ibrahimovic kroont zich op 41-jarige leeftijd tot oudste doelpuntenmaker in Serie A

Costacurta, die vrijwel zijn hele carrière voor AC Milan speelde, was 41 jaar en 25 dagen oud toen hij op 19 mei 2007 scoorde. Dat deed de verdediger opvallend genoeg ook uit een penalty tegen Udinese.

Ibrahimovic maakte onlangs zijn rentree na een zware knieblessure. De oud-Ajacied had tegen Udinese voor het eerst dit seizoen een basisplaats en droeg ook de aanvoerdersband. Ibrahimovic miste kort voor rust in eerste instantie een strafschop, maar hij mocht opnieuw aanleggen omdat een speler van Udinese te vroeg was komen inlopen. In tweede instantie wist hij doelman Marco Silvestri wel te passeren. Dat was de gelijkmaker (1-1) in het duel dat nog aan de gang is.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A