Michael van Gerwen mist het darten: ’Ik wil nog zeker vijf tot tien jaar domineren’

Michael van Gerwen gooit in 2020 met nieuwe pijlen van Winmau. Ⓒ PDC

Ook de dartwereld lijkt binnenkort weer in beweging te komen. De PDC heeft voor de tweede week van juli de Summer Series gepland, maar het is vanwege de coronamaatregelen in Groot-Brittannië nog twijfelachtig of de vijfdaagse Players Championship-toer daadwerkelijk doorgang kan vinden. Michael van Gerwen reist alleen af naar Milton Keynes als hij niet twee weken in quarantaine hoeft. „Het is allemaal onder voorbehoud en daar koop ik vooralsnog niks voor”, stelt de drievoudig wereldkampioen.