FIA verandert regels rond safety car na bizarre Formule 1-ontknoping

Die hele saga kostte wedstrijdleider Michael Masi eerder al de kop, maar de FIA kondigde al aan dat het in de sportieve reglementen ook met een aanpassing zou komen. In de regels stond vorig seizoen nog dat ‘any car’ die op een ronde achterstand reed, de safety car zou mogen passeren om zo die ronde achterstand ongedaan te maken. Dat woordje ‘any’ is nu veranderd in ‘all’. Dat houdt in dat eerst alle coureurs die op een ronde achterstand rijden de safety car moeten inhalen, voordat de race weer hervat wordt.

Lewis Hamilton, hier nog als koploper, achter de safety car. Ⓒ ANP/HH

In Abu Dhabi was er in de knotsgekke slotfase na een crash van Nicholas Latifi veel onduidelijkheid. Aanvankelijk werd aangegeven dat de achterblijvers de safety car niet mochten inhalen. Vervolgens mochten alleen de vijf auto’s die tussen leider Lewis Hamilton en Verstappen inreden dat doen. Met nog een ronde te gaan werd de safety car naar binnengehaald, waarna Verstappen op verse banden de beslissende aanval inzette.