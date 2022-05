RKC Waalwijk nog niet helemaal veilig na late gelijkmaker Cambuur

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

RKC komt door de zege op 32 punten, drie minder dan Cambuur. De drie onderste ploegen op de ranglijst hebben 6 punten minder dan de Waalwijkers, maar hebben nog drie wedstrijden te spelen. RKC moet nog twee wedstrijden spelen, en is nog niet helemaal veilig.

De wedstrijd in Leeuwarden leek lang op 0-0 af te stevenen, maar de Brabanders kwamen in de 72e minuut op voorsprong. Een inzet van Yassin Oukili belandde via doelman Sonny Stevens en via Doke Schmidt in het Friese doel.

Cambuur zette daarna aan voor de gelijkmaker. Roberts Uldrikis miste een enorme kans na slecht uitverdedigen en een schot van Issa Kallon werd gestopt. RKC leek de wedstrijd te beslissen met een rake kopbal van Hans Mulder, maar na lang bestuderen van de beelden werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel van Michel Kramer. Vaessen redde daarna nog knap op een kopbal van Uldrikis, maar de kopbal van invaller Milan Smit uit een corner in de 95e minuut was wel raak.