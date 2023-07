Manchester United en Erik ten Hag hebben beet: megadeal van 1 miljard euro met Adidas

United-directeur Richard Arnold is maar wat blij met deze megadeal. „De relatie tussen Manchester United en Adidas is een van de meest iconische in de sportwereld”, zo reageerde hij op de website van de Red Devils.

Om dit volledige bedrag te krijgen, moeten de Mancunians van trainer Erik ten Hag wel jaarlijks de Champions Leeague bereiken, zo weet de BBC te melden. Mocht dit twee jaar op rij niet lukken, wordt het sponsorbedrag met 30 procent verminderd.