WK-kwalificatie: hattrick Bale bezorgt Wales zege, Engelsen simpel langs Andorra

Gareth Bale heeft Wales in blessuretijd de overwinning bezorgd tegen Belarus in de kwalificatie voor het WK. De aanvoerder zorgde met een laat doelpunt, zijn derde in de wedstrijd, voor de 3-2-zege in het duel dat werd gespeeld in het Russische Kazan.

Bale had Wales met een strafschop in de 6e minuut op voorsprong gebracht. De voetballers van Belarus kwamen gelijk, doordat Vitali Lisakovitsj ook een strafschop benutte. Nog voor rust werd het 2-1 voor Belarus via Pavel Sedko, die scoorde op aangeven van Lisakovitsj.

De aanvoerder van Wales maakte in de tweede helft opnieuw uit een strafschop gelijk. In blessuretijd schoot Bale ook nog de 3-2 binnen nadat het schot van Mark Harris was gestopt door de doelman.

Wales staat in groep E derde met 6 punten uit drie wedstrijd. België gaat aan de leiding met 10 punten uit vier duels. Tsjechië heeft 7 punten uit vier wedstrijden.

Jesse Lingard (m) opende score voor de Engelsen. Ⓒ AFP

Engeland verslaat ook Andorra met 4-0

Engeland heeft in groep I van de WK-kwalificatie ook de vijfde wedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate versloeg het zwakke Andorra met 4-0. Drie dagen eerder zegevierde de EK-finalist eveneens met 4-0 over Hongarije. Tegen Andorra kwamen Jesse Lingard (twee), Harry Kane en Bukayo Saka tot scoren.

Engeland leidt in de poule met 15 punten, gevolgd door Albanië met 9 punten. De nieuwe nummer 2 won in Elbasan met 1-0 van Hongarije door een treffer van Armando Broja. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Hij deelde vier gele kaarten uit, waarvan drie aan de thuisploeg.

Polen neemt bij winst zondagavond in en tegen San Marino de tweede plaats weer over. De ploeg van topscorer Robert Lewandowski sluit deze interlandperiode woensdag af met een thuiswedstrijd tegen Engeland.