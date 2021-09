WK-kwalificatie: zege België, Spanje, Duitsland en Engeland, Italië gelijk, hattrick Bale

België heeft na vijf duels in groep E een WK-ticket voor het grijpen. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez versloeg in Brussel concurrent Tsjechië met 3-0. Voor de thuisploeg kwamen jubilaris Romelu Lukaku, Eden Hazard en Alexis Saelemaekers tot scoren.

België leidt nu in de poule met 13 punten, gevolgd door Tsjechië met 7 punten. Alleen voor de groepswinnaar ligt een WK-ticket klaar. De nummer 2 gaat de play-offs in.

Lukaku speelde zijn honderdste interland. Hij is al enige tijd topschutter aller tijden van België met 67 treffers.

Duitsland scoort zes keer tegen Armenië

De nationale voetbalploeg van Duitsland heeft de macht gegrepen in groep J van de WK-kwalificatie. De ploeg van de nieuwe bondscoach Hansi Flick rekende in Stuttgart overtuigend af met Armenië (6-0)

Serge Gnabry scoorde tweemaal. Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hofmann en Karim Adeyemi troffen eveneens doel. Duitsland is de nieuw koploper van de poule. Armenië volgt op 2 punten.

Roemenië heeft 3 punten minder dan de Duitsers. Het elftal van bondscoach Mirel Radoi versloeg Liechtenstein (2-0). Alin Tosca en Cristian Manea maakten de doelpunten in Boekarest.

Gareth Bale schiet raak vanaf elf meter. Ⓒ AFP

Bale bezorgt Wales in blessuretijd zege tegen Belarus

Gareth Bale heeft Wales in blessuretijd de overwinning bezorgd tegen Belarus in de kwalificatie voor het WK. De aanvoerder zorgde met een laat doelpunt, zijn derde in de wedstrijd, voor de 3-2-zege in het duel dat werd gespeeld in het Russische Kazan.

Bale had Wales met een strafschop in de 6e minuut op voorsprong gebracht. De voetballers van Belarus kwamen gelijk, doordat Vitali Lisakovitsj ook een strafschop benutte. Nog voor rust werd het 2-1 voor Belarus via Pavel Sedko, die scoorde op aangeven van Lisakovitsj.

De aanvoerder van Wales maakte in de tweede helft opnieuw uit een strafschop gelijk. In blessuretijd schoot Bale ook nog de 3-2 binnen nadat het schot van Mark Harris was gestopt door de doelman.

Jesse Lingard (m) opende score voor de Engelsen. Ⓒ AFP

Engeland verslaat ook Andorra met 4-0

Engeland heeft in groep I van de WK-kwalificatie ook de vijfde wedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate versloeg het zwakke Andorra met 4-0. Drie dagen eerder zegevierde de EK-finalist eveneens met 4-0 over Hongarije. Tegen Andorra kwamen Jesse Lingard (twee), Harry Kane en Bukayo Saka tot scoren.

Engeland leidt in de poule met 15 punten, gevolgd door Albanië met 9 punten. De nieuwe nummer 2 won in Elbasan met 1-0 van Hongarije door een treffer van Armando Broja. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Hij deelde vier gele kaarten uit, waarvan drie aan de thuisploeg.

Polen neemt bij winst zondagavond in en tegen San Marino de tweede plaats weer over. De ploeg van topscorer Robert Lewandowski sluit deze interlandperiode woensdag af met een thuiswedstrijd tegen Engeland.

Europees kampioen Italië gelijk tegen Zwitserland

Het duel tussen Zwitserland en Italië in de WK-kwalificatie heeft geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar op een gelijkspel in Basel (0-0).

Jorginho kreeg een uitgelezen kans om Italië op voorsprong te schieten. Maar de middenvelder van Italië miste een strafschop. Italië houdt de leiding in groep C van de WK-kwalificatie. Zwitserland volgt op 4 punten, met twee wedstrijden minder gespeeld.

Italië veroverde deze zomer de Europese titel, na een zege na strafschoppen op Engeland in de finale. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini is nu al 36 duels op rij ongeslagen.

Spanje wint van Georgië

Spanje heeft zich een beetje hersteld van de nederlaag van donderdag tegen Zweden in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Luis Enrique was veel te sterk voor Georgië (4-0)

José Luis Gayà, Carlos Soler, Ferran Torres en Pablo Sarabia scoorden voor Spanje. De wereldkampioen van 2010 kon de zege goed gebruiken na de nederlaag tegen Zweden (2-1).

Spanje gaat voorlopig aan kop in groep B van de WK-kwalificatie, met 10 punten uit vijf duels. Zweden volgt met 9 punten uit drie wedstrijden.

Griekenland

Griekenland verspeelde in de slotfase een zege op Kosovo. Aanvaller Anastasios Douvikas van FC Utrecht hielp de ploeg van bondscoach John van ’t Schip nog wel aan een voorsprong. Maar Karim Adeyemi tekende namens Kosovo in blessuretijd voor de gelijkmaker.

Griekenland heeft in drie duels 3 punten verzameld.