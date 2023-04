Premium Het beste van De Telegraaf

April marathonmaand Oud-toppers kijken uit naar supertrio Hassan, Brinkman en Nageeye: ’Het is gewoon smullen’

Als de lente zich aandient, krijgen marathonliefhebbers de kriebels. Niet alleen talloze recreanten, ook drie Nederlandse wereldtoppers lopen binnenkort een wedstrijd over 42 kilometer en 195 meter. Dat is interessant, want misschien zijn Sifan Hassan, Nienke Brinkman en Abdi Nageeye volgend jaar in Parijs wel serieuze medaillekandidaten op de olympische marathon. We vragen twee toppers van weleer, Lornah Kiplagat en Kamiel Maase, om in de toekomst te kijken.