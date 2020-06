Streuer legt de lat hoog bij FC Twente

Jan Streuer Ⓒ ANP

FC Twente streed afgelopen seizoen tegen degradatie, maar als het aan de nieuwe technisch directeur Jan Streuer ligt, is dat verleden tijd. ,,Het uitgangspunt voor het nieuwe seizoen moet zijn om in de middenmoot te spelen. Ik vind dat een club als FC Twente daar thuis hoort. Ik vind niet dat we het seizoen moeten beginnen met het idee ‘als we toch maar niet degraderen’”, vertelde de td bij zijn presentatie in de Grolsch Veste.