Sport Kort: Ludogorets verovert negende titel op rij

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Ludogorets verovert negende Bulgaarse titel op rij

18.53 uur: Ludogorets is voor de negende keer op rij kampioen van Bulgarije geworden. Ze stelden zondag de titel veilig via een 2-1 zege op Beru Stara Zagora.

Ludogorets heeft vier speelronden voor het einde van de competitie een voorsprong van veertien punten op CSKA Sofia. De kampioen mag volgend seizoen aan de voorronden van de Champions League deelnemen.

Paardensport: Van der Vleuten direct succesvol

18.06 uur: Maikel van der Vleuten heeft de eerste grandprix na de coronastop gewonnen. De 32-jarige Nederlander was met zijn merrie Dana Blue de beste in het Franse Grimaud. De Belg Jos Verlooy eindigde als tweede, vlak voor de Italiaan Emilio Bicocchi.

Van Vleuten verdiende 25.000 euro met zijn zege van de grandprix met vier sterren. Hij was de snelste in de barrage, waarin twaalf van de zestien combinaties foutloos bleven. Voor Van Vleuten was zijn optreden in de fraaie omgeving van Saint-Tropez de eerste in een wedstrijdreeks van drie weken.

Voetbal: Vilhena en Krasnodar stellen duel wel uit vanwege corona

14.36 uur: Tonny Vilhena komt zondag niet in actie met Krasnodar tegen Dinamo Moskou. De club van de oud-Feyenoorder heeft geaccepteerd dat het duel pas op 19 juli wordt afgewerkt.

Dinamo Moskou verzocht de wedstrijd uit te stellen omdat minimaal drie spelers van die club besmet zijn met het coronavirus. Volgens de regels van de Russische voetbalbond moet nu de hele selectie van Dinamo Moskou in quarantaine. De formatie had zondag een jeugdploeg tegen Krasnodar moeten opstellen.

Afgelopen vrijdag weigerde FC Sotsji de wedstrijd tegen Rostov uit te stellen. Daardoor verscheen Rostov met jeugdspelers aan de aftrap en verloor het met 10-1. De selectie van het eerste elftal van Rostov zit op dit moment ook in quarantaine, vanwege enkele besmette spelers.

De organisatoren van de Russische voetbalcompetitie houden er inmiddels ernstig rekening mee dat de laatste speelronde niet zoals gepland op 22 juli maar in augustus wordt afgewerkt.

Voetbal: Eerste ontslag na hervatting in Spanje

09:09 uur: Real Betis heeft in de nacht van zaterdag op zondag trainer Rubi ontslagen. De club uit de hoogste Spaanse voetbalklasse besloot tot ingrijpen na de nederlaag tegen Athletic Club in Bilbao.

Sinds de herstart in La Liga haalde Betis slecht een punt uit drie wedstrijden. De club is daardoor afgezakt naar de 14e plaats.

Voetbal: Meer tijd voor voetbalclubs in Rio

09.00 uur: De hoogste voetbalklasse in en rond Rio de Janerio is opnieuw gedeeltelijk stilgelegd. Burgemeester Marcelo Crivella wil enkele clubs meer tijd geven om zich op een goede manier te kunnen voorbereiden. Wegens de coronacrisis hebben de spelers lange tijd niet of slechts gedeeltelijk kunnen trainen.

Donderdag was de competitie in Rio hervat met het duel tussen Flamengo en Bangu. Grote clubs als Fluminense en Botafogo hebben echter aangegeven pas op z’n vroegst in juli weer in actie te willen komen. Om problemen en gerechtelijke stappen te voorkomen heeft de burgemeester besloten ze tegemoet te komen.

Fluminense en Botafogo hoeven in elk geval niet voor 25 juni te spelen, in het zwaar door de verspreiding van het coronavirus getroffen land.