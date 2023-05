David Dekker verrast met tweede plek in Giro d’Italia, ritzege Jonathan Milan

Rozetruidrager Remco Evenepoel had zaterdag na zijn geweldige openingstijdrit al aangegeven dat hij er geen probleem mee had om de leiderstrui weer af te staan. Dus was het aan de sprintersploegen van Mark Cavendish (Astana), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Fernando Gaviria (Movistar), Alberto Dainese (DSM) en Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) om de vroege vlucht van vijf te controleren. Paul Lapeira (AG2R Citroën Team), Thomas Champion (Cofidis), Mattia Bais (EOLO-Kometa), Alessandro Verre (Arkéa-Samsic) en Stefano Gandin (Corratec) kregen maximaal zes minuten voorsprong op de grote groep.

Voor het kwintet was het grote doel onderweg de bergtrui. De 22-jarige Lapeira toonde zich op beide klimmetjes van de dag de snelste en mag daardoor maandag in het blauwe tricot vertrekken. Aanspraak op de ritzege maakten de vluchters nooit, want ruim 35 kilometer voor de meet waren ze allemaal gegrepen.

Het werd dus sprinten geblazen in de straten van San Salvo, maar dat gebeurde met een uitgedunde groep door een flinke valpartij op dik drie kilometer van de meet. Milan toonde zich daarin de sterkste in een lange sprint voor eigen volk. David Dekker kwam in de laatste meters nog opzetten, maar kwam te laat. Groves completeerde het podium.

Milan reageerde uitgelaten op zijn ritwinst, zijn eerste in de Ronde van Italië. „Ik kan het gewoon niet geloven”, stamelde hij kort na de finish. „Ongelooflijk, in mijn eerste Giro win ik de tweede etappe. Het is iets dat ik vooraf niet voor mogelijk hield. In de sprint bracht de ploeg mij perfect in positie”, aldus de winnaar.

Een aantal klassementsrenners verloor tijd door de late valpartij. Onder anderen oud-Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart kwam binnen op 19 seconden net zoals Jay Vine en Hugh Carthy.

Zware kneuzing Hoole

Daan Hoole is niet ongeschonden uit de grote valpartij aan het einde van de tweede etappe in de Ronde van Italië gekomen. De Nederlandse wielrenner heeft volgens zijn team Trek-Segafredo een zware kneuzing in zijn rechterkuit. „We zullen hem de nodige verzorging geven in de hoop dat hij maandag zonder pijn kan rijden”, meldde de ploeg op Twitter.

De Brit Mark Cavendish, zestien keer winnaar van een etappe in de Giro, was ook slachtoffer van de val in de straten van San Salvo. Zijn ploeg Astana liet weten dat de renner in orde is en maandag kan starten in de derde etappe.

Remco Evenepoel, drager van de roze leiderstrui, kon de valpartij op een kleine 4 kilometer van de finish ontwijken. De Belg van Soudal Quick-Step wees de Australische sprinter Groves aan als de veroorzaker.

„Groves gaf een duw aan Davide Ballerini, waardoor hij aan een wiel bleef hangen. Met helikopterbeelden zou het duidelijk geweest zijn. Het was geen mooie actie”, vond de wereldkampioen. „Ik mag van geluk spreken dat mijn teamgenoten en ik overeind gebleven zijn. Het was hectisch, maar je mag geen angst hebben. Je moet vechten voor je plek en dat hebben we goed gedaan.”

Eekhoff derde in Bretonse wielerkoers met onverharde paden

Nils Eekhoff is op de derde plaats geëindigd in de Franse eendagskoers Tro-Bro Léon. De renner van Team DSM moest in de eindsprint van de 204 kilometer lange koers door Bretagne alleen de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Belg Arnaud De Lie voor zich dulden.

Nizzolo won de sprint van een kopgroep van zeven renners, die in de slotfase was weggereden. De Tro-Bro Léon is een koers die voor een deel over onverharde paden gaat. Dit jaar ging het om in totaal 29 kilometer.