Live extra: PSV en AZ jagen op goede start in Europa League

PSV-aanvaller Donyell Malen Ⓒ ANP/HH

De groepsfase van de Europa League begint donderdag met drie Nederlandse clubs. PSV speelt vanaf 18.55 uur in Eindhoven tegen Granada uit Spanje. AZ heeft op hetzelfde tijdstip in Italië afgetrapt tegen Napoli en Feyenoord treft vanaf 21.00 uur Dinamo Zagreb in Kroatië. Volg de verrichtingen van de Nederlandse ploegen op de voet middels uitgebreide statistieken.