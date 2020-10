Live extra: wat kan Feyenoord in Zagreb?

Bij Feyenoord is Leroy Fer de belangrijkste afwezige, maar dat komt niet door corona. De middenvelder liep zondag tegen Sparta Rotterdam een hamstringblessure op en is daarvan nog niet hersteld. Orkun Kökcü is zijn vervanger op het middenveld.

Eerder op de donderdagavond verraste AZ met een 0-1 overwinning bij Napoli. PSV ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Granada.

