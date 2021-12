Ajax in matige Klassieker net te sterk voor Feyenoord

Steven Berghuis startte in de basis bij de ploeg van trainer Erik ten Hag. De Oranje-international keerde zo voor het eerst - weliswaar in een leeg stadion - terug in De Kuip bij zijn oude liefde.

Het eerste kwartier gebeurde er niet veel, buiten enkele vervelende overtredingen van Bryan Linssen en Ryan Gravenberch. Beide spelers zagen dan ook al rap geel. Lisandro Martinez moest zich binnen 17 minuten al laten vervangen met een spierblessure. Nico Tagliafico was zijn vervanger.

Lisandro Martinez moest zich laten vervangen. Ⓒ ANP Pro Shots

Middagje gele kaarten

Een voorzet/schotpoging vloog net naast van Antony, maar na ruim 25 minuten was het niet meer dan een vervelend schouwspel. Invaller Tagliafico ging vervolgens in de mist, maar Linssen kon niet profiteren.

Vooral bij Ajax liep het totaal niet; dat was ook te zien aan de gele kaarten aan Amsterdamse zijde. Ook Sébastien Haller en Antony hadden na ruim een half uur een prent te pakken. Zeker die van de Braziliaan was een vervelende, waarbij hij zwaaide met zijn arm. Niet veel later had ook Jens Toornstra geel op zak.

Zeer onbenullige eigen goal

En ineens in de 44e minuut stond het 0-1. Dusan Tadic werd diepgestuurd en gaf een fraaie bal tussendoor richting de zestienmeter. Senesi had - zo leek het even een blackout - want om onverklaarbare redenen zette hij zijn voet tegen de bal, waardoor het leder zeer knullig en tergend langzaam achter doelman Justin Bijlow verdween: 0-1.

Bekijk hier de ongelukkige eigen treffer:

Na rust keerde Luis Sinisterra niet meer terug, Reiss Nelson was zijn vervanger. Deze invaller kreeg meteen een aardige schietkans, maar knalde over. Hij zorgde voor een impuls bij de Rotterdammers, want er ontstond regelmatig gevaar. Perr Schuurs maakte daarna nog hands binnen zijn eigen zestienmeter, maar leidsman Dennis Higler en de VAR wilden niet denken aan een strafschop.

Kleurloos

Berghuis werd ondertussen gewisseld voor Davy Klaassen. De oud-Feyenoorder speelde een vrij kleurloze middag in Rotterdam. Maar dat gold wel voor praktisch alle spelers op het veld, want het was regelmatig niet om aan te zien, met enorm veel balverlies, slechte passes en dito ’doelpogingen’.

In de 79e minuut moest invaller Nelson meeverdedigen en hij liet zien dat aanvallers dat beter niet kunnen doen. Een allesbehalve slimme tackle op Devyne Rensch betekende een strafschop. De eerste pas van Ajax dit seizoen, opvallend genoeg. Tadic zette zich achter de bal: 0-2. De wedstrijd was hiermee gelopen. Feyenoord dwong 90 minuten lang te weinig af, terwijl Ajax - zonder goed te spelen - het verdedigend wel goed had staan. Aanvallend was het pover aan Ajax-kant, al werden er wel met één schot op doel twee goals gemaakt en dus drie punten bijgeschreven.