Raemon Sluiter in zee met Oekraïense topper Elina Svitolina: ’Hoge pet van haar op’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Elina Svitolina, vijf maanden geleden bevallen van een dochter, wil met Raemon Sluiter als nieuwe coach terugkeren naar de wereldtop. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - Raemon Sluiter is begonnen aan een nieuwe klus als coach op het hoogste tennisniveau. De 44-jarige Rotterdammer werkt sinds kort samen met Elina Svitolina (28). Met Sluiter aan haar zijde wil de Oekraïense in april haar rentree maken op de WTA Tour. Svitolina beviel in oktober van een dochter en is getrouwd met de beroemde Franse tennisser Gaël Monfils.