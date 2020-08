Pirelli kent oorzaak lekke banden Britse GP

Zowel koploper Lewis Hamilton als Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas zagen in de laatste ronden van de race plots hun linkervoorband het begeven. McLaren-coureur Carlos Sainz overkwam hetzelfde.

Aanvankelijk werd gedacht dat afval op de baan mogelijk de boosdoener was, maar Pirelli weet nu zeker dat er gewoonweg te veel was gevraagd van de banden. Dat kwam met name door de vroege safety car-situatie, die door vele coureurs werd aangegrepen om te stoppen voor nieuw rubber, zodat ze bij hun gang naar de pitstraat minder tijd zouden verliezen dan normaal.

De tweede stint werd zodoende uitgerekt tot zo’n veertig ronden en dat bleek in sommige gevallen iets te veel van het goede voor de harde compound.

„Silverstone is een van de meest veeleisende circuits op de kalender”, zo luidde de conclusie van Italiaanse fabrikant. „Gecombineerd met de toegenomen snelheid van de auto’s (de poletijd was dit jaar 1,2 seconden sneller dan in 2019, red.) zorgde dat ervoor dat de banden het erg zwaar hadden.” Met name linksvoor, aangezien de meeste - veelal snelle - bochten op Silverstone rechtsaf zijn.

Hamilton kon de race op slechts drie functionerende banden nog wel uitrijden en wist bovendien de leiding te behouden. Bij Bottas en Sainz sloeg het noodlot eerder toe. Zij moesten stoppen voor nieuw rubber en vielen ver terug. De twee eindigden respectievelijk als elfde en dertiende.

Pirelli levert komend weekeinde ondanks de problemen gewoon drie setjes die een compound zachter zijn. Dat was enkele weken terug al besloten. Het houdt in dat het rubber, ook gezien de verwachte hitte tijdens de race, waarschijnlijk nog sneller zal slijten. Een extra pitstop lijkt daardoor aannemelijk.

