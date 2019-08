AZ door uitblinker Boadu eenvoudig langs Häcken

Myron Boadu was aan de kant van de Alkmaarders de grote uitblinker met één goal en twee assists. In de eerste helft lukte het in eerste instantie nog niet om de Zweedse defensie te kraken. Althans, Oussama Idrissi lukte het wel, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Of dat het ook was, viel zeer te betwijfelen.

Maar vlak voor rust kwam AZ toch op 0-1. Idrissi stuurde Boadu met een prachtige pass alleen af op keeper Peter Abrahamsson en daar had hij geen enkele moeite mee.

Na rust ging het prima spelende AZ rustig verder met combineren. Het leverde genoeg kansen op. In de 56e minuut strandde Boadu eerst op Abrahamsson, kreeg de bal terug en legde de bal vervolgens panklaar voor de meegelopen Calvin Stengs: 0-2.

Owen Wijndal Myron Boadu en Calvin Stengs juichen na weer een AZ-treffer. Ⓒ BSR Agency

Tien minuten later werd wederom uitblinker Boadu de diepte ingestuurd. Hij zag Idrissi in de zestien vrijstaan en plaatste de bal precies in zijn voeten. De linkervleugelaanvaller maakte het karwei af: 0-3.

AZ is nog twee dubbele ontmoetingen verwijderd van de groepsfase. In de derde voorronde wacht FC Marioepol uit Oekraïne.

AZ is komend weekend onderdeel van een primeur. De eerste eredivisiewedstrijd die zondag om 20.00 uur wordt afgetrapt is in Alkmaar tegen Fortuna Sittard. Volgende week donderdag speelt AZ in Oekraïne de eerste wedstrijd in de derde kwalificatieronde.