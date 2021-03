Woeste Sjinkie Knegt: ’Ik had gehakt van dat groepje gemaakt’

Sjinkie Knegt is woest. Ⓒ ANP/HH

DORDRECHT - Zijn ogen spuwden vuur, zo woest was Sjinkie Knegt na zijn penalty op de 500 meter, nadat hij ook al op de 1500 meter bestraft was. Het was nota bene arbiter Gialt Biesma die op beide afstanden de figuurlijke rode kaart trok voor zijn Friese provinciegenoot. „Ik voel me genaaid door de scheidsrechter”, liet Knegt weinig twijfel over hoe hij zich voelde na de tweede dag van de WK shorttrack, waar zondag de titel op de 1000 meter, het totaalklassement en de relay nog worden verdeeld.