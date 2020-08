’Dit was mijn mooiste bal aller tijden’

Ⓒ De Telegraaf

Olympische Spelen, die zonder de coronacrisis op dit moment hadden plaatsgevonden, vormen altijd een rijke voedingsbodem voor verhalen over succes en verlies, geluk en verdriet. Neem de olympische volleybalfinale van 1996, waarin Nederland de eeuwige rivaal Italië op het nippertje aftroefde. Bas van de Goor maakte in het heetst van de strijd het matchpoint voor Italië onschadelijk. Hoe had zijn leven eruitgezien als hij die bal buiten de lijnen had geslagen? „Je bent de eerste die me dat vraagt.”