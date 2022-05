Premium Het beste van De Telegraaf

Rotterdam én Santander de Quilichao in de ban van vleugelflitser Speelstijl Slot laat Sinisterra uitgroeien tot machtig wapen

Door Jeroen Kapteijns

Ontspannen in Lagos Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Als woensdagavond om 21.00 wordt afgetrapt in Tirana voor de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma, hebben zich aan de andere kant van de wereldbol, in het Colombiaanse Santander de Quilichao, een stadje niet ver van Cali, vrienden en familie van Luis Sinisterra verzameld om de wedstrijd op een groot scherm te bekijken. „Ze komen bij elkaar om mijn wedstrijd te zien. Dat vind ik heel leuk”, aldus de Feyenoord-aanvaller.