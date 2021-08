Tallon Griekspoor en Arantxa Rus rechtstreeks in hoofdtoernooi US Open

Het is voor het eerst dat hij rechtstreeks tot een grandslamtoernooi is toegelaten. Via de kwalificaties bereikte hij dit jaar het hoofdschema van Wimbledon en vorig jaar de Australian Open. In beide toernooien verloor hij in de eerste ronde. Vorige maand zegevierde Griekspoor nog op de Dutch Open door Botic van de Zandschuld te verslaan

Federer maakte zondag bekend dat hij niet meedoet in New York omdat hij zich binnenkort opnieuw moet laten opereren aan een knie. Zijn herstel gaat naar eigen zeggen vele maanden duren.

Bekijk ook: Roger Federer wéér maanden uit de roulatie door knie en mist US Open

Arantxa Rus

Bij de vrouwen is in ieder geval de Nederlandse nummer 80 van de wereld Arantxa Rus verzekerd van deelname. Andere Nederlanders moeten zich via de kwalificaties zien te plaatsen.

De US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, begint op maandag 30 augustus.