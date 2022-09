Corona-seizoen ettert door: Ajax meldt verlies van 24,3 miljoen euro

„De coronacrisis heeft een forse impact gehad op de financiële resultaten van het seizoen 2021/2022. De pandemie had een zeer negatieve impact op de transfermarkt wat resulteerde in een verlies op de transferresultaten van €19,3 miljoen. Daarnaast speelde Ajax met name in de eerste seizoenshelft wedstrijden met beperkt en zonder publiek, dit leidde tot een operationeel verlies van €7,6 miljoen”, zo meldt de landskampioen.

Toch was het niet alleen kommer en kwel voor financieel directeur Susan Lenderink. De netto-omzet steeg namelijk met ruim 51% naar € 189,2 miljoen. „Dit is een gevolg van hogere voetbalomzet, partnershipomzet en omzet uit merchandising”, zo zegt Ajax.

Champions League is kassa

Europees behaalde Ajax net als op het veld ook in de boeken uitstekende resultaten. „De voetbalomzet (voornamelijk ticketverkoop en premies uit Europese competitie) groeide naar € 98,9 miljoen, een stijging van 106%.” Dat is indrukwekkend te noemen, gegeven het feit dat het is bereikt door sportieve resultaten in de Champions League, daarbij in acht nemend dat in het seizoen 2020/2021 nagenoeg alle wedstrijden zonder publiek werden gespeeld door coronamaatregelen.

Ook commercieel directeur Menno Geelen mag zich tevreden tonen. Ajax schrijft een groei van €25,4 miljoen op omzet merchandising en partnerships. Ook op dit gebied was de Champions League cruciaal: „De groei ontstond deels door de verkoop van het iconische Europese tenue.”

Nouri

Ook aan de kostenkant zijn enkele interessante zaken te noemen. Ajax zag aan de uitgavenkant van haar huishoudboekje een stijging van ruim 24% naar een totaal van €196,8 miljoen. Dat geld werd voornamelijk besteed aan reiskosten en salariskosten, maar Ajax stipt in haar financieel jaarverslag ook de schikking met de familie Nouri aan.

Transfers

Hoewel het huwelijk met Marc Overmars ongelukkig eindigde zit Ajax er na de scheiding nog enigszins warmpjes bij, deels dankzij de werkzaamheden van de huidig technisch directeur van Antwerp FC. Ajax meldt: „De inkomsten uit transfers van spelers bedroegen € 37,8 miljoen als gevolg van de transfers van Ryan Gravenberch naar FC Bayern München, Noa Lang naar Club Brugge, David Neres naar FC Shakhtar Donetsk, Kjell Scherpen naar Brighton & Hove Albion en Jurgen Ekkelenkamp naar Hertha BSC.” Overigens is dat wel fors minder dan een boekjaar eerder, toen de Amsterdammers nog €87,1 miljoen aan inkomsten uit transfers mochten bijschrijven.