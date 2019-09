Veltman: ’Ik denk dat PSV een beetje hetzelfde gaat spelen als Lille’

Komende zondag is Ajax ook weer te gast in het Philips-stadion. „We kunnen er daar voor zorgen dat we in de eredivisie eens een keer niet in de achtervolging moeten”, zei Joël Veltman. „Al laten onze resultaten in Eindhoven zien dat we het niet makkelijk zullen krijgen.”

„Ik denk dat PSV een beetje hetzelfde gaat spelen als Lille. Ze spelen thuis, dus misschien gaan ze even druk zetten. Maar daarna zullen ze denk ik een beetje inzakken en de snelle aanvallers aan het werk zetten. Is de trainer gek als hij mij uit het centrum van de verdediging haalt? Nou, dat weet ik niet. Ik kan me ook wel eens een wedstrijd tegen PSV herinneren dat ik als rechtsback tegenover Lozano stond. En volgens mij deed ik het laatst in die wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal ook best aardig als rechtsback.”

