Druk op trainer Garcia gigantisch na enorme rel bij FC Twente

Gonzalo Garcia en Wout Brama Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - Na de eerste nederlaag in 2020 verkeert FC Twente prompt in crisissfeer. De stress is groot bij de ver weggezakte landskampioen van 2010 die zich een nieuwe degradatie niet kan veroorloven en slechts drie punten boven de rode streep staat. Een uitgelekt gesprek tussen de technische staf en boze supporters, waarin hoofdtrainer Gonzalo Garcia en keeperstrainer Sander Boschker de in ongenade gevallen Wout Brama compleet afbrandden, zette gisteren de club in de hens. Maar ook in de top van de club rommelt het flink.