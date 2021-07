Ajax, Feyenoord en PSV boeken ruime oefenzeges

Neres, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad waren de bekendste spelers bij Ajax, dat met veel jeugdspelers op jeugdcomplex De Toekomst begon. Doelman Remko Pasveer, overgekomen van Vitesse, maakte zijn debuut bij de landskampioen. Neres werd de laatste twee seizoenen geplaagd door blessures. Hij staat nog tot de zomer van 2023 bij Ajax onder contract. Antony, eveneens een vleugelaanvaller, mist de voorbereiding op het nieuwe seizoen omdat hij met Brazilië op de Olympische Spelen uitkomt.

Neres maakte de eerste drie doelpunten van Ajax tegen de bezoekers die in de tweede divisie uitkomen. Kenneth Taylor en Danilo Pereira scoorden ook voor rust. Trainer Erik ten Hag stuurde na rust een bijna volledig andere ploeg het veld in. Keeper Jay Gorter, overgekomen van Go Ahaed Eagles, mocht debuteren bij zijn nieuwe club uit Amsterdam. De 17-jarige IJslander Kristian Hlynsson tekende in de tweede helft voor de zesde en laatste treffer.

Feyenoord

Feyenoord won eveneens de tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. Het elftal van de nieuwe trainer Arne Slot bleef AEK Athene de baas (3-1) op het eigen trainingscomplex Varkenoord in Rotterdam.

Bryan Linssen, Naoufal Bannis en Luis Sinisterra maakten de doelpunten voor Feyenoord, dat vorige week het eerste oefenduel met AA Gent onbeslist (1-1) afsloot. De Noorse aanwinst Marcus Holmgren Pedersen debuteerde bij Feyenoord. Aanvallende middenvelder Guus Til, een andere nieuwkomer, speelde vlak achter spits Bannis. Christian Conteh mocht in de tweede helft invallen. De snelle Duitser kwam afgelopen seizoen wegens blessures nauwelijks in actie.

Bryan Linssen in actie tegen AEK Athene. Ⓒ BSR Agency

De intenties van trainer Slot waren al aardig zichtbaar tijdens het duel. Feyenoord speelde vol op de aanval, met veel diepgang. Slot en zijn spelers vertrekken maandag naar Oostenrijk voor een trainingskamp. Feyenoord bereidt zich voor op de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League, op 22 juli tegen FK Decic uit Montenegro of FK Drita uit Kosovo.

PSV

PSV won de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. Het elftal van trainer Roger Schmidt versloeg op sportcomplex De Herdgang de Belgische eerstedivisionist RWD Molenbeek met 6-2. Eran Zahavi en Noni Madueke scoorden twee keer. Ook Yorbe Vertessen en Jeremy Antonisse waren trefzeker.

Bij PSV begonnen de nieuwkomers Joël Drommel, Davy Pröpper, André Ramalho en Philipp Mwene allemaal in de basis. Schmidt koos in de eerste oefenwedstrijd opnieuw voor een 4-2-2-2-systeem. Doelman Drommel had verdedigers Mwene, Ramalho, Olivier Boscagli en Philipp Max voor zich. Pröpper en Pablo Rosario speelden als controlerende middenvelders en Bruma en Madueke als aanvallende. Zahavi en Vertessen vormden de voorste linie.

Oranje-internationals Donyell Malen, Denzel Dumfries en Cody Gakpo waren na de uitschakeling van zondag op het EK tegen Tsjechië nog niet van de partij. Verder maakten onder anderen jeugdinternational Jordan Teze, Ibrahim Sangaré en Mario Götze tegen Molenbeek nog geen deel uit van de selectie.

Mohamed Ihattaren, die vorig seizoen geregeld botste met Schmidt, kwam de tweede helft in het veld. De middenvelder heeft nog een contract voor één seizoen bij PSV. Ook Marco van Ginkel, door PSV definitief van Chelsea overgenomen, speelde na rust mee.