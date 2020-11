Memphis: ’Hadden met 4-0 of 5-0 moeten winnen’

Georginio Wijnaldum zette Oranje met twee doelpunten op het goede spoor waardoor Nederland nog altijd kansrijk is voor de Final Four van de Nations League.

„We waren wel toe aan deze overwinning”, lachte de captain na afloop bij de NOS. „We hebben een aantal keer gehad dat we de tweede helft goed speelden, maar nu begonnnen we juist hartstikke goed. De tweede helft was wel iets minder, we vielen wat terug.”

Georginio Wijnaldum speelt een puike wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Ⓒ AFP

Waar dat door kwam, vond Wijnaldum lastig te zeggen. „We willen graag aanvallen, maar dat kan nu eenmaal niet de hele wedstrijd. We verloren wat vaker de bal en we moesten wat vaker terug. Natuurlijk had ik er vandaag wel drie maken, maar dat mocht helaas niet zo zijn”, aldus de man die na een uur spelen werd gewisseld voor Donny van de Beek.

Wijnaldum staat nu op twintig doelpunten voor het Nederlands elftal. Depay staat nu op twintig treffers als international.

De Vrij heeft eindelijk weer wat te vieren

Voor Stefan de Vrij voelde de overwinning met het Nederlands elftal extra bijzonder. De centrale verdediger maakte al deel uit van de selectie die in 2014 bij het wereldkampioenschap brons behaalde, maar moest de laatste jaren steeds genoegen nemen met een rol als reserve achter Matthijs de Ligt en aanvoerder Virgil van Dijk.

Vorige maand had De Vrij, vanwege de afwezigheid van De Ligt, al basisplaatsen tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië, maar die duels leverden geen zege op. Met Daley Blind naast zich in het centrum won Oranje zondag eindelijk wel.

„Er is blijdschap over het resultaat, dat ten eerste”, zei De Vrij. „We hebben veel goede dingen gezien, maar ook dingen die beter kunnen. Ik denk dat we heel veel kansen hebben gecreëerd. We hadden er meer kunnen maken. Bij vlagen hebben we in een hoog tempo gespeeld en probeerden we Bosnië kapot te spelen. Aan de andere kant moeten we soms wat minder slordig zijn. We leden af en toe onnodig balverlies, waardoor het bij ons ’open’ lag. In de omschakeling hebben we veel ruimte weggegeven.”

