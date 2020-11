Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Coronavirus treft Zuid-Koreaans voetbalelftal in Wenen

09.13 uur: Het nationale voetbalelftal van Zuid-Korea is getroffen door het coronavirus tijdens de oefentrip in Oostenrijk. Zes spelers zijn positief getest. De hele ploeg is in quarantaine gegaan op hun hotelkamers in Wenen, meldden officials van de ploeg.

Zuid-Korea speelde afgelopen zaterdag nog tegen Mexico zonder de zes besmette spelers en verloor met 3-2. Sterpspeler Son Heung-min van Tottenham Hotspur behoorde bij de negatief geteste spelers en deed mee.

Voor dinsdag staat er een oefenduel met Qatar gepland. Die wedstrijd kan doorgaan als volgens de regels van de FIFA dertien spelers die niet zijn besmet beschikbaar zijn. De selectie ondergaat maandag een nieuwe testronde.

De zes spelers die besmet zijn met het virus zijn Kwon Chang-hoon, Lee Dong-jun, Hwang In-beom, Na Sang-ho, Kim Moon-hwan en keeper Jo Hyeon-woo.

Voetbal: Noorwegen stuurt wél voetbalploeg naar Oostenrijk

08.40 uur: Noorwegen speelt woensdag de wedstrijd in de Nations League in Wenen tegen Oostenrijk. De Noorse voetbalbond stuurt een nieuwe selectie die onder leiding komt te staan van de bondscoach van Jong Noorwegen, Leif Gunnar Smerud. Die ploeg wordt maandag gepresenteerd.

De Noren speelden zondag niet hun geplande wedsrijd tegen Roemenië. De Noorse overheid verbood de voetballers om naar Boekarest te vliegen. De selectie van bondscoach Lars Lagerbäck moest van het ministerie van Volksgezondheid in quarantaine na een positieve coronatest van international Omar Elabdellaoui.

De voetballers waren op de luchthaven van Oslo al klaar voor vertrek toen die mededeling binnenkwam. Vermoedelijk wordt het duel omgezet in een reglementaire 3-0-nederlaag voor de Noren, die volop in de race zijn voor promotie naar de A-divisie van de Nations League. Bij winst op Oostenrijk kan Noorwegen zelfs met die nederlaag nog de poule winnen.

„Het was zware opgave, maar we zijn blij dat de wedstrijd kan doorgaan. Niet alleen om sportieve redenen, maar ook om onze verplichtingen jegens de UEFA na te komen”, luidde een verklaring van de bond.

De tijdelijke bondscoach Smerud klonk strijdbaar. „Ik zie ernaar uit de spelers te ontmoeten die in deze chaotische situatie bereid zijn om het nationale team te helpen. Het gaat er nu om dat we ons goed voorbereiden en presteren tegen Oostenrijk.”

Voetbal: De Bruyne praat al over langer verblijf bij Manchester City

07.35 uur: Kevin De Bruyne voert gesprekken met Manchester City voor een langer verblijf bij de club. Dat zei de Belgische international bij de Vlaamse tv-zender VTM. Hij speelt sinds 2015 voor de club uit de Premier League en won al twee landstitels met City.

De 29-jarige middenvelder doet de onderhandelingen zelf. „In deze situatie kan dat, want ik wil graag bij City blijven. Als ik City zou willen verlaten en de club zou dat niet willen, dan is dat een situatie waarin je wél iemand nodig hebt om te bemiddelen”, aldus De Bruyne, die nog een contract heeft tot medio 2023.

„Ik heb nog een contract voor 2,5 jaar. We zijn momenteel een beetje aan het babbelen, maar we zijn nog niet ver in de gesprekken. Er zal niet moeilijk gedaan worden in de onderhandelingen, en dat geldt voor beide kanten. Want zo zitten we niet in elkaar.”