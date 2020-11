Spanje zonder Busquets tegen Duitsland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Mitchelton-Scott bindt zeven renners langer

18.53 uur: Mitchelton-Scott heeft zeven Australische renners langer aan zich gebonden. Het gaat om onder anderen Luke Durbridge, die al sinds 2012 deel uitmaakt van de ploeg.

De 29-jarige Durbridge is viervoudig tijdritkampioen van Australië. Ook Cameron Meyer, regerend Australisch kampioen op de weg, verlengde zijn contract met twee jaar.

Ook Robert Stannard (22), Callum Scotson (24), Alex Edmondson (26), Damien Howson (28) en Nick Schultz (26) zetten hun handtekening onder een nieuwe verbintenis.

Voetbal: Spanje zonder Busquets in beslissend duel

17.56 uur: De Spaanse ploeg moet het dinsdag in de beslissende groepswedstrijd in de Nations League doen zonder Sergio Busquets. Uit een MRI-scan bleek dat de 32-jarige middenvelder van FC Barcelona weliswaar geen grote schade heeft opgelopen aan zijn linkerknie, maar hij moet wel aan de kant blijven. Spanje en Duitsland strijden in Sevilla om de groepswinst en daarmee plaatsing voor de finaleronde van het landentoernooi.

Busquets raakte zaterdag in Basel geblesseerd tegen Zwitserland. Volgens Spaanse media staat Busquets zo’n twee weken aan de kant met een lichte verrekking van een knieband. Trainer Ronald Koeman van FC Barcelona mist de Catalaanse middenvelder daarom zaterdag tegen Atletico Madrid en volgende week in de Champions League tegen Dinamo Kiev.

Zwemmen: Schorsing Australische Jack teruggebracht tot twee jaar

14.33 uur: Het internationaal sporttribunaal CAS heeft de schorsing van de Australische Shayna Jack teruggebracht van vier naar twee jaar. De 22-jarige zwemster testte in de zomer van vorig jaar bij een controle buiten de wedstrijden om positief op het verboden ligandrol. Hoewel Jack ontkende het middel bewust te hebben genomen, legde de Australische antidopingautoriteit haar een schorsing van vier jaar op.

De zwemster pakte bij de WK van 2017 twee zilveren en twee bronzen medailles op de estafettenummers. Jack trok zich vorig jaar terug voor de WK in Zuid-Korea, officieel vanwege persoonlijke redenen. Later bleek dat ze positief had getest.

Jack stapte naar het CAS om haar schorsing aan te vechten. De zaak werd in september behandeld. Het sporttribunaal vindt het aannemelijk dat Jack het verboden middel niet opzettelijk tot zich heeft genomen. De zwemster mag vanaf 12 juli 2021 weer in actie komen, maar moet wel de Olympische Spelen van Tokio overslaan.

Voetbal: Kadioglu haakt af bij Jong Oranje

12.33 uur: Jong Oranje maakt de EK-kwalificatie af zonder Ferdi Kadioglu. De aanvallende middenvelder van Fenerbahçe heeft te veel last van een blessure om mee te gaan naar Portugal voor de laatste groepswedstrijd in de EK-kwalificatie. Bondscoach Erwin van de Looi roept geen vervanger op voor de 21-jarige Kadioglu en reist daarom met 21 spelers naar Portugal. Kadioglu bleef zondag in Almere tegen Jong Wit-Rusland (5-0) op de bank zitten.

Jong Oranje verzekerde zich vorige maand al van deelname aan het EK van komend jaar in Hongarije en Slovenië. De ploeg van Van de Looi wist alle negen groepswedstrijden te winnen en heeft een doelsaldo van 45-3. Woensdagavond staat in Portimão alleen de groepswinst op het spel. Jong Portugal heeft 3 punten minder dan de Nederlandse beloften.

Eerder haakten onder anderen Dani de Wit, Tyrell Malacia (blessures) en Abdou Harroui (positieve coronatest) af bij Jong Oranje. Ryan Gravenberch en Sven Botman schoven afgelopen week vanuit de selectie van Van de Looi door naar het ’grote’ Oranje.

Tennis: ’Tennisbubbel’ voor Australian Open in staat Victoria nog onzeker

10.24 uur: Het plan van de Australische tennisbond om de voorbereidingstoernooien voor de Australian Open te verplaatsen naar de staat Victoria, heeft nog geen goedkeuring van de autoriteiten. Premier Daniel Andrews waarschuwde dat de bestrijding van het coronavirus een hogere prioriteit heeft dan een tennisbubbel te creëren in de staat waar de stad Melbourne ligt.

„De Australian Open is absoluut een belangrijke gebeurtenis, maar het vermijden van een derde besmettingsgolf is misschien nog belangrijker”, aldus de premier van Victoria.

De Australische tennisbond ontvouwde maandag het plan om de tennistoernooien van Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide en Canberra allemaal te verplaatsen naar Victoria. Op die manier kunnen de tennissers de aangescherpte reisbeperkingen vermijden en de opwarmtoernooien in dezelfde staat spelen. De spelers die naar Australië reizen gaan eerst een periode in quarantaine en kunnen zich daarna vrijelijk bewegen in Victoria. „Daarmee hebben we de garantie dat de Australian Open kan doorgaan”, zei directeur Craig Tiley.

Maar deelstaatspremier Andrews temperde het enthousiasme voor de tennisbubbel. „Het is nog geen uitgemaakte zaak. Het is een enorme logistieke onderneming met ingewikkelde quarantaine-afspraken. We kunnen de Australian Open denk ik wel laten doorgaan, maar het zal er heel anders uitzien”, aldus de premier, wiens staat nog maar kortgeleden uit een lockdown is gekomen.

De Australian Open staan gepland van 18 tot en met 31 januari. De voorbereidingstoernooien zijn in de weken ervoor. Tennis Australia gaat er in zijn plan voor de bubbel van uit dat ongeveer vijfhonderd buitenlandse tennissers gedurende twee weken in quarantaine gaan bij aankomst in Victoria. Ze moeten in hun hotel blijven, maar hebben wel toegang tot een tennisbaan. Coronatesten horen bij het protocol.

Voetbal: Coronavirus treft Zuid-Koreaans voetbalelftal in Wenen

09.13 uur: Het nationale voetbalelftal van Zuid-Korea is getroffen door het coronavirus tijdens de oefentrip in Oostenrijk. Zes spelers zijn positief getest. De hele ploeg is in quarantaine gegaan op hun hotelkamers in Wenen, meldden officials van de ploeg.

Zuid-Korea speelde afgelopen zaterdag nog tegen Mexico zonder de zes besmette spelers en verloor met 3-2. Sterpspeler Son Heung-min van Tottenham Hotspur behoorde bij de negatief geteste spelers en deed mee.

Voor dinsdag staat er een oefenduel met Qatar gepland. Die wedstrijd kan doorgaan als volgens de regels van de FIFA dertien spelers die niet zijn besmet beschikbaar zijn. De selectie ondergaat maandag een nieuwe testronde.

De zes spelers die besmet zijn met het virus zijn Kwon Chang-hoon, Lee Dong-jun, Hwang In-beom, Na Sang-ho, Kim Moon-hwan en keeper Jo Hyeon-woo.

Voetbal: Noorwegen stuurt wél voetbalploeg naar Oostenrijk

08.40 uur: Noorwegen speelt woensdag de wedstrijd in de Nations League in Wenen tegen Oostenrijk. De Noorse voetbalbond stuurt een nieuwe selectie die onder leiding komt te staan van de bondscoach van Jong Noorwegen, Leif Gunnar Smerud. Die ploeg wordt maandag gepresenteerd.

De Noren speelden zondag niet hun geplande wedsrijd tegen Roemenië. De Noorse overheid verbood de voetballers om naar Boekarest te vliegen. De selectie van bondscoach Lars Lagerbäck moest van het ministerie van Volksgezondheid in quarantaine na een positieve coronatest van international Omar Elabdellaoui.

De voetballers waren op de luchthaven van Oslo al klaar voor vertrek toen die mededeling binnenkwam. Vermoedelijk wordt het duel omgezet in een reglementaire 3-0-nederlaag voor de Noren, die volop in de race zijn voor promotie naar de A-divisie van de Nations League. Bij winst op Oostenrijk kan Noorwegen zelfs met die nederlaag nog de poule winnen.

„Het was zware opgave, maar we zijn blij dat de wedstrijd kan doorgaan. Niet alleen om sportieve redenen, maar ook om onze verplichtingen jegens de UEFA na te komen”, luidde een verklaring van de bond.

De tijdelijke bondscoach Smerud klonk strijdbaar. „Ik zie ernaar uit de spelers te ontmoeten die in deze chaotische situatie bereid zijn om het nationale team te helpen. Het gaat er nu om dat we ons goed voorbereiden en presteren tegen Oostenrijk.”

Voetbal: De Bruyne praat al over langer verblijf bij Manchester City

07.35 uur: Kevin De Bruyne voert gesprekken met Manchester City voor een langer verblijf bij de club. Dat zei de Belgische international bij de Vlaamse tv-zender VTM. Hij speelt sinds 2015 voor de club uit de Premier League en won al twee landstitels met City.

De 29-jarige middenvelder doet de onderhandelingen zelf. „In deze situatie kan dat, want ik wil graag bij City blijven. Als ik City zou willen verlaten en de club zou dat niet willen, dan is dat een situatie waarin je wél iemand nodig hebt om te bemiddelen”, aldus De Bruyne, die nog een contract heeft tot medio 2023.

„Ik heb nog een contract voor 2,5 jaar. We zijn momenteel een beetje aan het babbelen, maar we zijn nog niet ver in de gesprekken. Er zal niet moeilijk gedaan worden in de onderhandelingen, en dat geldt voor beide kanten. Want zo zitten we niet in elkaar.”