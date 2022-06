Nóg een nieuwe motor: Charles Leclerc start achteraan

Vrijdag tijdens de eerste vrije training in Montreal werd al duidelijk dat Leclerc nieuwe motoronderdelen in zijn Ferrari zou krijgen. Dat leverde toen nog net geen straf op. De eerste sanctie kwam er na de tweede training wel, toen duidelijk werd dat hij al toe was aan zijn derde control electronics (CE). Daarvan mag een coureur er maar twee per jaar gebruiken zonder straf.

Zaterdag werd duidelijk dat Ferrari met nog een nieuwe krachtbron op de proppen komt. Dat is een tactische beslissing. Leclerc moet nu weliswaar achteraan beginnen – in plaats van alleen tien plaatsen achteruit – maar in Montreal moet hij normaal gezien in staat zijn om in te kunnen halen. Daarnaast heeft hij nu meerdere, verse motoronderdelen in zijn pool die hij de komende weekenden hoopt te kunnen gebruiken.

Ferrari schreef de volledige motor af, die Leclerc vorige week gebruikte in Baku. Hij viel toen in leidende positie uit. Zijn achterstand op Max Verstappen in de WK-stand bedraagt op dit moment al 34 punten. Verstappen heeft nog veel minder motoronderdelen hoeven te wisselen. Vorige week wisselde hij voor het eerst zijn Honda-krachtbron voor een nieuw model.

