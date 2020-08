Arantxa Rus naar hoofdtoernooi Cincinnati

Ze was in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi te sterk voor Nina Stojanovic uit Servië: 6-3 6-4.

Rus versloeg in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi de Duitse Stefanie Vögele: 7-5 4-6 6-1. Het tennistoernooi van Cincinnati wordt vanwege het coronavirus afgewerkt in New York, waar op 31 augustus de US Open beginnen.