De Tour-kansen van Van der Poel: ’Een klootzak in positieve zin’

Door Hans Ruggenberg

Alle ogen zullen de eerste twee etappes van de Tour de France op Mathieu van der Poel gericht zijn. Ⓒ ANP/HH

De grote vraag die dit weekeinde rondzingt in Bilbao is vooral of Mathieu van der Poel net als twee jaar geleden de gele trui gaat pakken. Speciaal voor De Telegraaf laten onze Nederlandse wielericonen Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Leontien van Moorsel, Erik Breukink en Michael Boogerd hun licht schijnen over de kansen van MvdP.