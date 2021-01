’Genoa wil na Strootman tweede Nederlander binnen halen’

Volgens het Italiaanse Calciomercato heeft Genoa Atalanta Bergamo-spits Sam Lammers op de korrel om de gelederen te versterken. Lammers (23) maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar Bergamo, maar speelde nog niet heel veel bij de club van zijn landgenoten Hans Hateboer en Marten de Roon.

Zijn 196 speelminuten tot nu toe verdeelde Lammers over tien competitieduels, waarin hij twee keer scoorde. Lammers zou bij Genoa de plaats in de selectie moeten innemen van Gianluca Scamacca, die in verband wordt gebracht met Juventus en Sassuolo.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A