’Spits wordt in eigen land alleen beoordeeld op goals’ Gimenez zet boel gelijk op scherp bij Feyenoord: ’Faam is hem vooruitgesneld’

Tot ontevredenheid van aanvoerder Orkun Kökcü wil spits Santiago Gimenez zich tegen Lazio over een strafschop ontfermen. Ⓒ Getty Images

ROTTERDAM - Santiago Gimenez heeft de boel bij Feyenoord lekker opgeschud met de door hem genomen strafschop in de Europa League-wedstrijd tegen Lazio in Rome. Het moment – Gimenez mocht de penalty niet nemen omdat aanvoerder Orkun Kökcü de nummer één was – zorgt voor evenveel beroering als de harde nederlaag (4-2) die de Rotterdammers leden.