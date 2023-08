Ajax-trainer Maurice Steijn geeft Steven Berghuis basisplaats tegen Ludogorets

Berghuis kwam dit seizoen nog niet in actie in een officiële wedstrijd. De KNVB schorste de 31-jarige buitenspeler voor twee duels na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Twente, eind vorig seizoen, toen hij op weg naar de spelersbus een slaande beweging naar een supporter van de Enschedeërs maakte. Berghuis kreeg tegen Twente zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was daardoor al een duel geschorst. Hij heeft nu twee van zijn drie duels schorsing erop zitten in de Eredivisie.

Nieuwkomers Josip Sutalo, Chuba Akpom en Gastón Ávila zijn nog niet speelgerechtigd voor Ajax. Anton Gaaei zit wel bij de groep. „Als coach wil je het liefst zo veel mogelijk keuze hebben, maar ik ben blij met de selectie. We hebben genoeg goede spelers”, sprak Steijn. „Ik heb in de eerste twee wedstrijden in de competitie ook met deze selectie gewerkt. Na morgen zien we wel weer verder.”

Aanvoerder Steven Bergwijn is blij met de aanwinsten, zei hij. „Ze maken een frisse indruk op mij. Ik ben blij dat ze er zijn. Met Chuba hebben we nog niet kunnen trainen. Josip is er gisteren bij gekomen. Als je naar hem kijkt: hij heeft een WK achter de rug. Dat is wel een kwaliteitsimpuls voor ons.”

