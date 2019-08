Wiegman gaat met KNVB praten over contract

„Mijn contract loopt tot Tokio, daar ga ik met de KNVB over praten. Maar we hebben geen haast”, zei Wiegman bij de presentatie van haar selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (30 augustus) en Turkije (3 september). KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee bevestigde dat er binnenkort een gesprek op de planning staat.

De KNVB promoveerde Wiegman begin 2017 van assistent tot bondscoach van Oranje. Ze leidde de voetbalsters enkele maanden later op het EK in eigen land naar het goud. Bij het WK in Frankrijk haalde de ploeg van Wiegman de finale, waarin de Amerikaanse vrouwen te sterk waren (0-2). Volgend jaar debuteren de voetbalsters in Tokio op de Spelen. De kwalificatie voor het EK 2021 is dan nog bezig.

Al tijdens het WK werd druk gespeculeerd over de vraag of Wiegman ook een mannenploeg zou kunnen coachen. „Dat ga ik op korte termijn zeker niet doen. Het is gewoon niet aan de orde”, benadrukt Wiegman.

„De Olympische Spelen zijn ook voor mij een droom. Ik heb nu absoluut niet de behoefte om richting een mannenteam te gaan, al sluit ik het ook niet uit. Ik wil graag met ambitieuze mensen werken. Dit team bestaat uit heel ambitieuze vrouwen. Die zijn ook qua ambitie van topniveau. Datzelfde geldt voor mijn staf. Als ik zie hoe professioneel wij werken, dan mag ik m'n handen dichtknijpen. We hebben één doel, daar werken we keihard voor. We willen nu allemaal naar het EK.”

Wiegman is nog op zoek naar een nieuwe assistent-trainer, na het vertrek van Michel Kreek naar Ajax. De oud-profvoetballer is in Amsterdam coördinator binnen de jeugdopleiding geworden.