’Emmer koud water in ArenA’ Buitenlandse media verbaasd: ’Wreed voor Ajax’

Door onze Telesportredactie

Ajax zit stuk na de Portugese dreun in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ajax had Benfica dinsdagavond bijna 90 minuten lang klem in de Johan Cruijff ArenA, maar uiteindelijk stonden de gefrustreerde Amsterdammers rond 23.00 uur met lege handen (0-1). In het buitenland wordt er veelal verbaasd gereageerd op de uitschakeling van Ajax, dat in de groepsfase alle zes duels in een zege had omgezet, en na de 2-2 in Portugal favoriet leek voor een plek in de kwartfinales.