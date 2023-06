Unieke beelden: Orka’s vallen Nederlands zeilteam JAJO aan in Ocean Race

Het incident duurde ongeveer een kwartier en niemand raakte gewond, ook de dieren niet.

„Inmiddels zeilen we weer, maar zojuist kwamen er drie orka’s recht op ons af en begonnen tegen de roeren aan te slaan”, reageerde schipper Jelmer van Beek. „Het was heel imposant om de orka’s te zien. Echt prachtige beesten, maar we realiseerden ons ook goed dat het gevaarlijk was. Zeilen naar beneden en snelheid uit de boot, dat hebben we gedaan. Gelukkig gingen ze toen weg en konden wij onze weg naar Genua vervolgen. We lagen tweede en nu liggen we vierde. Hopelijk kunnen we de opgelopen achterstand weer goedmaken.”

Bekijk de beelden