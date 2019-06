Heracles: ’Blauw staat je goed, Matthijs’

Heracles Almelo doet via sociale media een lollige poging om de 19-jarige Ajacied te verleiden. „Nog steeds geen club, Matthijs? Blauw staat je goed”, grapt de club uit Overijssel. Het Twitter-account heeft een aantal foto’s bijgevoegd waarop De Ligt te zien is kort nadat hij shirtje heeft geruild met een Heraclied.

De Ligt maakte in augustus tegen Heracles één van zijn drie competitiedoelpunten van afgelopen seizoen. Vlak voor tijd zorgde de aanvoerder van Ajax met een fraaie kopgoal voor de gelijkmaker: 1-1. Een paar maanden later legde Heracles de Amsterdammers alsnog over de knie: 1-0.