Handboogschutters hard geraakt door brutale inbraak

De handboogschutters zaten middenin hun olympische voorbereiding. Ⓒ Rene Bouwman

PAPENDAL - Met de heropening van het nationale sportcentrum op Papendal hervatten ook de nationale handboogschutters met horten en stoten de centrale training. En dat na een enerverende periode, waarin de schutters in Draaikraal oog in oog stonden met zebra’s en giraffen, de schietconditie door alle coronaperikelen in achtertuinen en garages op peil moest worden gehouden en de trainingsaccommodatie werd opgeschrikt door een dubbele inbraak.